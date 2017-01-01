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В Афганистане при попытке теракта подорвались 37 талибов

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В афганском городе Кандагар погибли 37 талибов в результате взрыва заминированного автомобиля, который готовили для проведения теракта.
Талибы подорвались на начиненном взрывчаткой автомобиле
Талибы подорвались на начиненном взрывчаткой автомобиле
aa.com.tr

В Афганистане в городе Кандагар погибли 37 талибов в результате взрыва заминированного автомобиля. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает Anadolu.

"Автомобиль боевики движения Талибан готовили для совершения теракта. Погибли 37 талибов", - говорится в сообщении.

Как заявил представитель администрации губернатора Кандагара Азиз Ахмет Азизи, автомобиль взорвался в учебном лагере талибов в районе Маруф. По словам Азизи, в результате взрыва также ранено большое количество талибов.

Ранее в провинции Гильменд на юге Афганистана в результате авиаудара правительственных сил погибли по меньшей мере 30 мирных граждан.

Также сообщалось, что на востоке Афганистана возле города Газни произошел взрыв, в результате чего погибли трое военнослужащих США из миссии НАТО и еще трое получили ранения.

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Теги: автомобили, Афганистан, теракт, смерть, Талибан, взрыв, жертвы, гибель, минирование, Боевики
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Источник: korrespondent.net

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