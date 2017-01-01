В Брюсселе десятки тысяч людей вышли на улицы в защиту климата

Демонстранты призвали к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном и мировом уровне.

В Брюсселе в воскресенье, 2 декабря, прошла массовая демонстрация в защиту климата. По данным полиции бельгийской столицы, в мероприятии приняли участие около 65 тысяч человек.

Указано, что демонстранты призвали к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном, европейском и мировом уровне. Акция, участники которой прошли маршем по центру города, завершилась мирно.

Известно, что накануне экоактивисты провели массовые демонстрации в Германии. По словам представителя немецкого отделения международной организации Greenpeace, демонстранты выступали против добычи угля и климатической политики ФРГ в целом.

Как сообщается, с 3 по 14 декабря в польском городе Катовице пройдет 24 Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Главной темой встречи станет сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата. Парижская хартия по климату, заключенная в 2015 году, поставила целью ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.

Напомним, в декларации по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе, опубликованной 1 декабря, говорится, что США не отказываются от решения выйти из Парижского соглашения по климату.

Также сообщалось, что Украина оказалась среди стран, которые активно нагревают планету и не помогают остановить климатические изменения.

Источник: Украинская служба DW.

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