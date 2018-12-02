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Украина опустилась в рейтинге паспортов

Комментариев: 3
Паспорт Украины опустился с 24 на 28 место в рейтинге сильнейших паспортов мира - Global Passport Power Rank 2018.
Украина оказалась 28-й в рейтинге по "силе паспорта"
Украина оказалась 28-й в рейтинге по "силе паспорта"
dmsu.gov.ua

Украинский паспорт опустился с 24 на 28 место в рейтинге сильнейших паспортов мира. Об этом сообщает Global Passport Power Rank 2018.

В то же время первое место, как сообщается, занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, который открывает для его владельца право свободного или с получением визы по прибытию посещение 167 стран.

Напомним, 24 место в этом же рейтинге украинский паспорт занимал в сентябре.

Указано, что рейтинг составлен согласно спектру возможностей, которые паспорт предоставляет своему владельцу. Паспорта оцениваются по их общему "безвизовому баллу".

Отметим, в рейтинге международной консалтинговой компании Henley&Partners украинский паспорт за год поднялся в рейтинге больше всех других стран и занимает 38 место в индексе.  

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Теги: Украина, рейтинг, Визы, паспорт, документ, паспорт УКраины, безвизовый режим, загранпаспорт, биометрический паспорт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Предаторр    02.12.2018, 22:42
Оценка:  -3
Предаторр
Как может паспорт нашей охреНэньки,которая вот уже пятый год бъёт все рекорды по пробиванию дна,быть в подобном рейтинге?Одним безвизом с цивилизованными странами,будучи голодранцем-попрошайкой,сыт не будешь.
shurag    02.12.2018, 22:46
Оценка:  +2
shurag
перидастор, чьё бы не мычало тут, может тебе есть чем похвастаться чем то в своём кацапостане?
diver117    02.12.2018, 22:54
Оценка:  +1
diver117
Не надоело настоящему путинцу косить под Украинца?
Тем более такому упоротому ненавистнику Украины?
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