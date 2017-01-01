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В Торонто произошла стрельба: есть пострадавшие

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Неизвестные устроили стрельбу на западе Торонто. По данным местного телеканала, ранена 20-летняя женщина.
Неизвестные устроили стрельбу в Торонто
Неизвестные устроили стрельбу в Торонто
Getty Images

В канадском Торонто в воскресенье, 2 декабря, неизвестные устроили стрельбу. В результате одна женщина получила ранения, сообщает CBC.
 
По данным полиции, пострадавшей около 20 лет, ее состояние стабильное, угрозы жизни нет. 
 
Пока правоохранители не располагают информацией о стрелявших, они до сих пор не задержаны. 
 
Отмечается, что в этом году в Торонто произошло рекордное за последние 27 лет число перестрелок и убийств. За 11 месяцев в городе убили более 90 человек, что больше, чем за весь 2017 год (63 человека).
 
Напомним, ранее в Одессе военнослужащий после перепалки открыл стрельбу. Кроме того, в центре Киева произошла стрельба, ранения получил молодой мужчина.

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Теги: Канада, стрельба, Торонто, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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