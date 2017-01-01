В Беларуси посчитали тунеядцев

В базу "тунеядцев" в Беларуси внесли около 500 тысяч человек. С 2019 года они будут оплачивать в полном размере стоимость горячей воды, газа и отопления.



В базу данных трудоспособных граждан Беларуси, не занятых в экономике, попало около 500 тысяч человек. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич в интервью телеканалу Беларусь-1.

База "тунеядцев" стала доступна 1 декабря. Белорусы могут получить сведения о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг Беларуси. Кроме того, попавшие в списки бездельников узнают об этом при получении квитанции за услуги ЖКХ.

С 2019 года неработающие граждане будут оплачивать в полном размере стоимость горячей воды, газа и отопления. Раньше эти услуги субсидировались государством. Человека могут удалить из базы и пересчитать стоимость услуг, если он предоставит доказательства трудоустройства.

Напомним, в январе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет об отмене "тунеядского" сбора с безработных. Вместо этого лица, признанные "тунеядцами", с 1 января 2019 года будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости.

С учетом действующих тарифов ожидается, что стоимость горячей воды и отопления возрастет для "тунеядцев" в несколько раз.

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