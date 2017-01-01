В Афганистане убили верховного командующего Талибана

Главарь Талибана Абдул Манан руководил группой боевиков в провинции Гельманд, он был убит вместе с еще 29 террористами.



В провинции Гельманд на юге Афганистана во время совместной операции афганских и американских спецподразделений был убит верховный командующий Талибана, сообщает Reuters.

Лидер террористической организации Талибан Абдул Манан, который руководил повстанческой группой в провинции Гельманд, был убит вместе с еще 29 боевиками, когда он встречался с местными командирами и бойцами в районе Навзада.

Его смерть подтверждена представителем боевиков Забиуллем Муджахидом и американскими военными.

Напомним, ранее в Афганистане при попытке теракта подорвались 37 талибов. 4 ноября талибы захватили правительственную военную базу в городе Таринкот.

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