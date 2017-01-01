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Представители Северной и Южной Кореи встретились

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Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам встретились в Мексике.
Представители Северной и Южной Кореи провели переговоры
Представители Северной и Южной Кореи провели переговоры


Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам провели беседу в Мексике, сообщает РИА Новости.

Стороны пообщались во время инаугурации президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Детали встречи представителей Северной и Южной Кореи пока неизвестны. При этом Кан Ген Хва также побеседовала с советником президента США Иванкой Трамп.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Госсекретарь США Майк Помпео несколько раз предлагал властям КНДР разные варианты по денуклеаризации, в том числе передать от 60 до 70% своих ядерных боеголовок США или третьей стороне. Северная Корея каждый раз инициативы отвергала.

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Теги: США, Северная Корея, Южная Корея, встреча
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Источник: korrespondent.net

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