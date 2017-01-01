Бобры сходили в магазин "за покупками" и попали на видео
В американском штате Массачусетс два бобра пришли в магазин. Необычных покупателей засняли камеры видеонаблюдения.
Пара бобров зашла в супермаркет в американском штате Массачусетс и попала в объективы камеры видеонаблюдения. Животные преодолели двойные раздвижные двери и не торопясь начали осматривать товары, пишет UPI.
Бобры не нашли ничего себе по вкусу, так как один из них довольно быстро покинул магазин, а второй некоторое время разгуливал по торговому залу. На помощь пришли сотрудники, которые вежливо проводили нерасторопного бобра к выходу.
По их словам, вблизи магазина есть река, и животные живут именно там.
В Сеть выложили видео путешествия бобров-парашютистов
Source: I'll be Dammed: Pair of Beavers Visit Convenience Store by StoryfulNews
В Сеть выложили видео путешествия бобров-парашютистов
Напомним, в Дании мужчина проиграл суд против бобров.
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