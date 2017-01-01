Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кишиневе у посольства Польши открыли стрельбу

Комментариев: 0
Личность стрелявшего пока не установлена. Задержать его после инцидента по горячим следам не удалось.
У посольства Польши произошла стрельба
У посольства Польши произошла стрельба
gettyimages.com

Возле здания посольства Польши в Кишиневе неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в воздух. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе кишиневской муниципальной полиции, сообщает Укринформ в воскресенье, 2 декабря.

Как рассказала руководитель пресс-службы Наталья Стати, сообщение о стрельбе поступило на пульт экстренной службы от одного из карабинеров, охраняющих здание дипломатического ведомства.

По ее словам, личность стрелявшего, скрывшегося с места происшествия, пока не установлена, так как задержать его после инцидента по горячим следам не удалось.

Изъято несколько гильз. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для поиска стрелявшего, а также оружия, из которого были произведены выстрелы.

Ранее СМИ сообщали, что в центре Москвы, недалеко от посольства Камбоджи, произошла стрельба.

Также летом в Анкаре стреляли в американское посольство.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, Молдова, стрельба, Кишинев, посольство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь