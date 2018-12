Болельщики установили рекорд, выбросив на лед почти 35 тыс. мягких игрушек

В рамках ежегодной рождественской благотворительной акции Teddy bear toss был установлен новый рекорд. Во время матча Американской хоккейной лиги между клубами Хьорши и Бингемтон болельщики выбросили на лед 34 тысячи 798 мягких игрушек, сообщает в понедельник, 3 декабря, ESPN.

Встреча состоялась на арене Giant Center в Хьорши и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. Предполагается, что собранные игрушки разойдутся по 30 местным благотворительным учреждениям и детским домам.

We can watch this a thousand times #TeddyBearTossHershey pic.twitter.com/aonDNfOsjw