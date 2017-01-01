Болельщики установили рекорд, выбросив на лед почти 35 тыс. мягких игрушек

Болельщики в рамках рождественской благотворительной акции выбросили на лед почти 35 тысяч мягких игрушек во время матча.

В рамках ежегодной рождественской благотворительной акции Teddy bear toss был установлен новый рекорд. Во время матча Американской хоккейной лиги между клубами Хьорши и Бингемтон болельщики выбросили на лед 34 тысячи 798 мягких игрушек, сообщает в понедельник, 3 декабря, ESPN.

Встреча состоялась на арене Giant Center в Хьорши и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. Предполагается, что собранные игрушки разойдутся по 30 местным благотворительным учреждениям и детским домам.

Указано, что предыдущий рекорд по количеству собранных мягких игрушек был установлен в 2015 году во время матча Калгари в Западной хоккейной лиге. Тогда удалось собрать 25 тысяч 17 игрушек.

Как известно, Teddy bear toss - популярная ежегодная благотворительная акция, которая впервые была проведена в 1993 году. Болельщики приносят на матч различные мягкие игрушки, которые нужно будет выбросить на лед, когда хозяева забросят свою первую шайбу. Эта традиция распространилась по всему миру, кроме Национальной хоккейной лиги, которая не приветствует бросание на лед посторонних предметов.

Ранее сообщалось, что около 70% украинцев хотя бы раз в течение года жертвовали средства на благотворительность, из них каждый четвертый - бросал средства в благотворительные ящики.

Также американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность акции своей инвестиционной компании Berkshire Hathaway на сумму $3,4 млрд.

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