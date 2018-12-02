Хашукджи планировал создать движение против саудовских властей - СМИ

СМИ пишут, что убитый в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналист Джамаль Хашукджи планировал создать молодежное онлайн-движение для борьбы с властями в Эр-Рияде.

Джамаль Хашукджи до своей гибели критиковал Саудовскую Аравию и наследного принца Мохаммеда бен Салмана, а также планировал создать молодежное онлайн-движение против саудовских властей. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает CNN.

По данным СМИ, о планах журналиста свидетельствует его переписка с саудовским активистом Омаром Абдул Азизом, проживающим в канадском Монреале.

Абдул Азиз заявил, что его переписка с Хашукджи, вероятно, была перехвачена саудовскими спецслужбами, после чего журналиста убили.

Напомним, Джамаль Хашукджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

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