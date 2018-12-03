Украинцы в Лондоне объявили месячный протест из-за агрессии РФ

До окончания военного положения в Украине в Лондоне будет проходить акция протеста.

2 декабря был шестой день акции.

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В Лондоне перед офисом премьер-министра Великобритании украинская диаспора объявила 30-дневную акцию-протест в ответ на российскую агрессию в Азовском море с требованием освободить украинских моряков, захваченных вместе с тремя судами ВМС ВСУ в районе Керченского пролива.

Об этом сообщила в Facebook советник заместителя главы Администрации Президента Алена Вербицкая.

“Украинская диаспора и их друзья в Лондоне проводят 30 дневную акцию-протест в ответ на агрессивные действия России в Азовском море с требованием освободить наших военнопленных военнослужащих Военно-морских сил“, - отметила Вербицкая.

До окончания военного положения в Украине в Лондоне будет проходить акция протеста. На плакатах протестующих написано: “Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами!“.

“Именно с такими словами к европейскому обществу и к властям Великобритании обратились организаторы акции-протеста“, - сообщила Вербицкая.

По ее словам, 2 декабря был шестой день акции.

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Как сообщалось, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами.

Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе инцидента ранены шесть украинских моряков.

На фоне обострения ситуации СНБО провел срочное заседание, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине. С 26 ноября в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

29 ноября, в Стамбуле прошел митинг в поддержку Украины.