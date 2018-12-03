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Книга рекордов Гиннеса зарегистрировала рекорд в Крыму с обозначением "РФ"

Комментариев: 1
Местом, где установили мировой рекорд, в сертификате Книги рекордов Гиннеса указано "Sevastopol. Russian Federation".
Севастополь
Севастополь

В Книге рекордов Гиннесса появилось сообщение о регистрации рекорда, в котором аннексированный Севастополь обозначен как "российский". Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно информации на сайте, гражданин Беларуси Александр Бендиков установил мировой рекорд по балансировке предметов. Он удержал на одном гвозде еще 349 гвоздей. Известно, что этот рекорд был установлен еще 26 мая.

При этом в сертификате местом, где установили рекорд, указано "Sevastopol. Russian Federation".

Министерство иностранных дел Украины ситуацию пока не комментировало.

В то же время люди под указанным сообщением на сайте Книги рекордов Гиннесса начали массово писать на английском, что Крым - это Украина.

Ранее в городе Макинск Акмолинской области Казахстана работники птицефабрики приготовили шашлык из курятины длиной более 223 метров и установили новый мировой рекорд.

Также сообщалось, что в Книгу рекордов Гиннесса попал индиец Навин Кумар, который разбил головой максимальное количество грецких орехов за одну минуту.

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Теги: рекорд, книга рекордов Гиннеса, Крым, Севастополь, рекорды, аннексия, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
FlameAndHame    03.12.2018, 10:04
Оценка:  0
FlameAndHame
Уже сколько случаев подобных было, а наши только и умеют что кудахтать "Крым це Україна". Забудьте, Крым мы окончательно и бесповоротно прос...ли, это уже для любого здравомыслящего человека понятно! Нужно прилагать усилия, чтобы точно также не прос...ть восточную часть страны.
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