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Катар выходит из ОПЕК

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Решение принято после анализа Катаром возможностей укрепления своих позиций на мировой арене.
Катар объявил о решении выйти из ОПЕК
Катар объявил о решении выйти из ОПЕК
Reuters (архивное фото)

Катар выходит из Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2019 года. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает телеканал Al Jazeera.

Так, министр энергетики Катара Саад аль-Кааби на пресс-конференции в Дохе заявил, что уведомил ОПЕК о выходе из картеля с 1 января. По его словам, решение Катара отражает планы по увеличению добычи природного газа в ближайшие годы с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год.  

Доля Катара в общей добыче нефти странами ОПЕК составила в 2017 году 1,85%. В стране ежедневно добывается около 600 тысяч баррелей нефти.

В ОПЕК назвали объемы сокращения добычи нефти

Организация стран-экспортеров нефти существует с 1960 годов. В 1970 годы ОПЕК научилась повышать мировые цены на нефть с помощью эмбарго на поставки и снижение добычи. Сейчас в ОПЕК входят 15 стран, в основном страны Ближнего Востока и Африки.

 

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Теги: нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК, Катар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rangol    03.12.2018, 11:28
Оценка:  -1
Rangol
Петра спасет только если он за оставшееся время организует транзит катарского газа по украинской гтс
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