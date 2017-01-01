В кабине грузовика в Краковце нашли мертвого поляка

По предварительным выводам причиной смерти стало отравление угарным газом.

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Вчера на автостоянке пограничного перехода Краковец в кабине грузового автомобиля Рено с польской регистрацией TST-56PX обнаружено без признаков жизни тело водителя автомобиля гражданина Республики Польша, который проживал в городе Старошовичи.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

“2 декабря в 16:59 ч. на автостоянке пограничного перехода Краковец в кабине грузового автомобиля Рено с польской регистрацией TST-56PX обнаружено без признаков жизни тело водителя автомобиля гражданина Республики Польша, который проживал в городе Старошовичи. Смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи, по предварительному заключению - в результате отравления угарным газом во время обогрева кабины газовым баллоном с конфоркой. Проводятся следственные действия“, - говорится в сообщении.

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Напомним, в Киеве в переходе на станции метро Театральная умер мужчина. Мужчине стало плохо, когда он поднимался по лестнице.