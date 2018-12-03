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Путин против встречи "нормандской четверки"

Комментариев: 4
Российский президент не поддерживает идею рассмотрения вопроса с решением конфликта в Черном море в нормандском формате.
Президент России Владимир Путин не хочет ни с кем обсуждать вопрос решения конфликта в Черном море
Президент России Владимир Путин не хочет ни с кем обсуждать вопрос решения конфликта в Черном море

Президент России Владимир Путин не поддерживает идею рассмотрения вопроса с решением конфликта в Черном море в нормандском формате. Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

На вопрос, насколько необходима встреча в нормандском формате, о которой говорил президент Украины Петр Порошенко, Песков ответил: "Нормандский формат занимается вопросами реализации Минских договоренностей".

"Провокация украинской стороны в российских территориальных водах вряд ли относится к измерению минских договоренностей", - заявил пресс-секретарь Путина.

Он также подчеркнул, что телефонный разговор между президентами России и Украины в ближайшем будущем не планируется.

"Действительно, к этому времени после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было. На данный момент, насколько мне известно, в последующие дни такой разговор не планируется", - отметил он.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на встрече в рамках рабочего завтрака в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20, договорились задействовать нормандский формат в керченской кризисе.

Вскоре президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в нормандском формате на уровне политических советников для деэскалации ситуации.

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Теги: конфликт, Россия, Украина-Россия, Путин, Черное море, Керченский пролив, Азовское море, Кремль, Владимир Путин, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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WTF2wtf    03.12.2018, 14:27
Оценка:  0
WTF2wtf
Ему это ни к чему.
Он захватывает чужие земли, блокирует, атакует чужие корабли и ему на всех насрать.
lebedin2    03.12.2018, 14:46
Оценка:  0
lebedin2
Свою базу он не отдал, а Донецк с Луганском за 4 года оказались ненужными.
xxvekFox    03.12.2018, 14:06
Оценка:  -2
xxvekFox
С Порошенко уже не видят смысла разговаривать. Без пяти минут никто.
donizete    03.12.2018, 14:19
Оценка:  +1
donizete
Иди кур корми, пе..ух!
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