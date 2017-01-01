Нет оправданий применению силы в Керченском проливе - генсек НАТО

Йенс Столтенберг призвал освободить украинских моряков и суда, а также обеспечить свободу судоходства в Азовском море.

Украинские суда, как военные, так и гражданские, имеют право ходить через Керченский пролив и в Азовском море, и такому применению силы, как это произошло с захватом россиянами судов ВМС ВСУ, нет оправдания. Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил на брифинге Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба Альянса.

"Завтра мы встретимся с нашими партнерами - Грузией и Украиной. Обе эти страны столкнулись с вопросами безопасности и вызовами от России, и мы продолжим оказывать обеим странам практическую и политическую поддержку", - сказал генсек.

Столтенберг напомнил, что неделю назад российские силовики захватили украинские суда и их экипажи в районе Керченского пролива.

"Нет оправдания такому применению силы. Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Россия должна освободить украинских моряков и суда, она также должна обеспечить свободу судоходства и предоставить доступ к украинским портам в Азовском море. Украинские лодки, как военные, так и гражданские, имеют право ходить через Керченский пролив и в Азовском море", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, НАТО всячески поддерживает Украину, в частности, помогая модернизировать вооруженные силы и противостоять гибридным киберугрозами, кроме того, несколько союзников НАТО оказывают помощь на двустороннем уровне.

Генеральный секретарь напомнил также, что НАТО увеличило свое присутствие в Черном море с 80 до 120 кораблей.

"Я думаю, то, что мы (НАТО - ред.) делаем, важно, предоставление этой практической и политической поддержки Украины, и то, что мы увеличили присутствие в регионе Черного моря", - сказал Столнтенберг.

Ранее Порошенко в интервью немецкой газете Bild рассказал, что призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море для безопасности региона.

В свою очередь в Кремле призыв Порошенко к НАТО расценили как провокацию.

Вскоре в НАТО ответили на призыв Порошенко по Азову.

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