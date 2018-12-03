Россия запустила ракету Союз с экипажем для МКС

В составе экипажа космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн.

С космодрома Байконур в Казахстане стартовала российская ракета-носитель Союз-ФГ с космическим пилотируемым кораблем Союз МС-11, на котором находится экипаж для Международной космической станции.

Об этом сообщает Роскосмос в понедельник, 3 декабря.

В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, для которого этот полет стал четвертым, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн, которые отправились в космос впервые.

Стыковка корабля Союз МС-11 запланирована на сегодня в 19:36 по Киеву.

Напомним, 11 октября Россия не смогла запустить ракету Союз с экипажем для МКС. На борту космического корабля в момент аварии находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они успешно приземлились в спускаемом аппарате и не пострадали.

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