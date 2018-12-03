На улице Неаполя зарезали украинца

Погибший получил ранения в горло и грудь.

В историческом центре города Неаполь в Италии в воскресенье, 2 декабря, убили 36-летнего гражданина Украины.

Как сообщает местное издание Il Giornale.

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Правоохранители получили сообщение об инциденте около 22:30. По словам очевидцев посреди улицы произошел конфликт двух мужчин. Во время драки один из них вытащил нож и несколько раз ударил противника. Тот упал на землю истекая кровью.

Отмечается, что погибший получил ранения в горло и грудь и медики не смогли его спасти.

По информации местных СМИ, имя погибшего - Юрий Бусуйок (Iurii Busuiok). Он 9 лет проживал в Италии вместе с родителями, работал строителем.

Конфликт произошел у клуба, который является популярным место среди иммигрантов из Восточной Европы.

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Отмечается, что нападающий убежал. Некоторые издания отмечают, что украинец вступился за девушку, из-за чего произошла драка, и оба мужчины были нетрезвыми. Другое издание уточняет, что нападавший также был из Восточной Европы.

Полиция начала расследование - опрашиваются свидетели, изъято видео с камер наблюдения.

Как сообщалось, в прессе появились подробности жуткого убийства в итальянском городке Мелфи, провинции Поненца - итальянец убил свою украинскую жену, после чего покончил собой. в мае