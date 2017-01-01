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В США автобус с детьми попал в аварию: 40 пострадавших

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По данным полиции, детская футбольная команда участвовала в матче чемпионата в Далласе и возвращалась домой.
ДТП случилось в районе города Бентон
ДТП случилось в районе города Бентон
CNN

В американском штате Арканзас в районе города Бентон автобус с детской футбольной командой попал в ДТП. В полиции штата сообщили, что в результате аварии погиб один человек, еще около 40 пострадали.

Автобус, которые направлялся из Техаса в город Мемфис штата Теннесси, съехал с дороги и перевернулся. Водителя транспортного средства допрашивают.

По данным полиции, детская футбольная команда участвовала в матче чемпионата в Далласе.

В США перевернулся автобус: есть жертвы, более 40 пострадавших

Ранее в Гонконге на острове Цзин Йи междугородный автобус столкнулся с такси. В результате ДТП погибли 5 человек, 32 получили ранения.

 

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Теги: футбол, США, ДТП, дети, авария, автобус
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Источник: korrespondent.net

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