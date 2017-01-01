В Неаполе зарезали украинца

Произошло столкновение между двумя мужчинами, в результате которого украинец получил не совместимые с жизнью ножевые ранения.

В историческом центре Неаполя убили 36-летнего украинца. Как сообщает Il Giornale, свидетели видели, как двое мужчин дрались.

"Внезапно один из них вытащил нож и несколько раз ударил соперника, который упал на землю в луже крови. Роковыми стали удары в горло и в область сердца", – пишет СМИ.

Пока причины столкновения правоохранителям страны не известны. Есть подозрения, что убийца также может быть эмигрантом из Восточной Европы.

Сейчас основной гипотезой является убийство по неосторожности.

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