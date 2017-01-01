В Болгарии заключенные нашли крупный клад

В найденном кладе находились преимущественно монеты акче – деньги в Османской империи до 1687 года.

В Болгариии заключенные в тюрьме города Плевна выкопали клад времен Османской империи во время сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает The History Blog.

Монеты находились в двух больших горшках и были спрятаны примерно в ХIX веке. В общей сложности обнаружено 7 046 монет весом более 8 килограмм.

В кладе находились преимущественно монеты акче – деньги в Османской империи до 1687 года. Монеты относятся к разным историческим эпохам и, вероятно, собирали их на протяжении многих лет.

"В то время за такую сумму денег можно было купить три дома в Эдирне, который считался главным городом в сегодняшней европейской Турции", – сказал археолог Владимир Найденов.

Монеты и горшки передали в Региональный исторический музей Плевена.

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Ранее в итальянском городе Комо строители случайно нашли старинный кувшин с древнеримскими золотыми монетами. Сейчас клад изучают археологи. Они говорят – часть монет изготовили еще в 474 году до нашей эры.

А в Грузии нашли клад с золотыми и бронзовыми монетами периода XII-XIII вековна развалинах древнего города-крепости Самшвилде. На монете времен царицы Тамары вычеканена надпись – "Царица великая, краса страны и веры, Тамар – дочь Георгия, поклонница мессии".

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