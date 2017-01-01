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Помпео обсудит в Брюсселе ситуацию в Украине

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Глава Госдепартамента США вновь поднимет вопрос "справедливого распределения" взносов на совместную оборону стран-членов Альянса.
Помпео летит в Брюссель, где обсудит украинский вопрос
Помпео летит в Брюссель, где обсудит украинский вопрос

Американский госсекретарь Майкл Помпео отправляется в Брюссель для участия в министерской встрече НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств. Как сообщили в Госдепе США, Помпео, в частности обсудит вопросы безопасности, взаимодействия НАТО и ситуацию вокруг Украины.

"Госсекретарь Помпео примет участие в регулярной встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, где будет рассматриваться прогресс относительно выполнения повестки дня, согласованной главами государств и правительств НАТО на Брюссельском саммите в июле", - отметили в американском ведомстве.

Ожидается, что глава Госдепартамента США вновь поднимет вопрос "справедливого распределения" взносов на совместную оборону стран-членов Альянса. Кроме того, министры обсудят вопросы трансатлантической безопасности, а также операций НАТО и партнерских отношений, включая углубление отношений Альянса с Украиной и Грузией.

Ранее Помпео призвал президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина к прямым переговорам после конфликта, произошедшего в Керченском проливе.

 

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Теги: Россия, Украина, США, НАТО, Украина-Россия, Керченский пролив, Азовское море, Брюссель, Майкл Помпео
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Источник: Укринформ

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