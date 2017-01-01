В Университете Сороса заявили, что власти Венгрии выдавили их из страны

Руководство основанного миллиардером Джорджем Соросом университета заявило о вынужденном переезде в Вену.

Наиболее престижные программы Центрально-Европейского университета (ЦЕУ) вынужденно переезжают из Будапешта в Вену после конфликта с правительством премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявило руководство ЦЕУ, сообщает в понедельник, 3 ноября, AFP.

"ЦЕУ был вытеснен. Это беспрецедентно. Американское учреждение изгнано из страны, которая является союзником НАТО", - говорится в заявлении ректора университета Майкла Игнатьева.

Он отметил, что все аккредитованные в США программы будут преподавать в Вене до сентября 2019 года. ЦЕУ сохранит свой кампус в Будапеште, и новые студенты смогут завершить учебу там.

Игнатьев добавил, что ЦЕУ "сохранит аккредитацию как венгерский университет и будет стремиться продолжать преподавательскую и исследовательскую деятельность в Будапеште как можно дольше".

Напомним, что Венгрия приняла новый закон о высшем образовании, который, по мнению активистов, направлен на закрытие ЦЕУ. Правительство премьер-министра Виктора Орбана рассматривает основанный в 1991 году миллиардером Джорджем Соросом университет как центр либеральной оппозиции.

Венгерский премьер заявил, что университет Сороса все время "мошенничал", поскольку мог одновременно предоставлять дипломы венгерского и американского образца, что давало ему несправедливое преимущество над другими вузами страны.

Евросоюз начал штрафную процедуру против Венгрии из-за нового закона о высшем образовании.

Ранее сообщалось, что Фонд Сороса также покинул Венгрию и переехал в Германию.

Напомним, в июне парламент Венгрии одобрил пакет законопроектов "Стоп Сорос", который, в частности, вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet