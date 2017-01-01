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Визит Юнкера в парламент Франции отменили из-за протестов

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Визит Юнкера отложен до "более поздней даты", поскольку в повестку дня сессии включены вопросы о беспорядках.
Во время протестов в Париже повредили Триумфальную арку
Во время протестов в Париже повредили Триумфальную арку

Обращение президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера к Национальной ассамблеи Франции во вторник было отменено, чтобы "отдать приоритет" слушаниям относительно топливных протестов.

Как сообщает Politico, Юнкер планировал отправиться в Париж, чтобы выступить перед французскими депутатами, а затем провести с ними дебаты. У него также была запланирована встреча с председателем Национальной ассамблеи Ришаром Ферраном и рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Пока не понятно, состоится ли рабочий обед.

В заявлении, опубликованном парламентом в понедельник, говорится, что визит Юнкера отложен до "более поздней даты", поскольку в повестку дня сессии включены вопросы о беспорядках.

Напомним, более 100 человек получили ранения во французской столице и 412 были задержаны в минувшие выходные во время крупнейших за последние годы беспорядков в Париже. Протестующие жгли автомобили, крушили витрины и даже серьезно повредили Триумфальную арку.

 

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Теги: беспорядки, Франция, протесты, Париж, визит, парламент, акции протеста, Жан Клод Юнкер
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Источник: korrespondent.net

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