РФ не ответила ЕСПЧ на запрос о моряках
Европейский суд по правам человека по состоянию на 18:00 понедельника, 3 декабря, не получил от Москвы информации о захваченных Россией моряках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ ЕСПЧ на отправленный запрос.
"Суд еще не получил ответов от российского правительства", - сообщили в ЕСПЧ в ответ на вопрос о том, предоставила ли РФ информацию о захвате украинских моряков у Керченского пролива и юридических оснований их содержания, места их содержания, причиненных ранений и оказанной медицинской помощи.
В суде порекомендовали повторно обратиться за информацией во вторник.
Напомним, в пятницу, 30 ноября, ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию о захваченных украинских моряках. РФ должна была это сделать до понедельника, 3 декабря.
Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.
В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.
Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.
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