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В метро Кельна распылили газ: 15 пострадавших

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Пожарная бригада прибыла на место происшествия. Полиция ищет злоумышленников, другие детали происшествия пока не сообщают.
В поезде метротрама Кельна распылили газ
В поезде метротрама Кельна распылили газ
Spiegel

В метро Кельна распылили газ - пострадали 15 человек. Как сообщает Spiegel, нескольких пострадавших госпитализировали. Пожарная бригада прибыла на место происшествия.

Полиция ищет злоумышленников. Другие детали происшествия пока не сообщают.

В Париже полиция применила газ на акции протеста

Ранее в школах городов Васильков и Белая церковь Киевской области на перемене в коридоре подростки распылили слезоточивый газ

 

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Теги: газ, Метрополитен, метро, Германия, Кельн, пострадавшие, слезоточивый газ
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Источник: korrespondent.net

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