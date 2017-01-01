В метро Кельна распылили газ: 15 пострадавших
Пожарная бригада прибыла на место происшествия. Полиция ищет злоумышленников, другие детали происшествия пока не сообщают.
В метро Кельна распылили газ - пострадали 15 человек. Как сообщает Spiegel, нескольких пострадавших госпитализировали. Пожарная бригада прибыла на место происшествия.
Полиция ищет злоумышленников. Другие детали происшествия пока не сообщают.
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