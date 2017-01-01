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В Болгарии вооруженный мужчина ворвался в офис президента

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Злоумышленником, который угрожал сотрудникам оружием, оказался ранее судимый 71-летний пенсионер.
Вооруженный пенсионер угрожал сотрудникам администрации президента Болгарии
Вооруженный пенсионер угрожал сотрудникам администрации президента Болгарии
dpchas.com.ua

Мужчина с пистолетом и двумя обоймами к нему ворвался в приемную администрации президента Болгарии, угрожая работникам администрации главы государства. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на управлении болгарской жандармерии.

"Мужчина в возрасте 71 года, ворвавшийся в приемную администрации президента, был задержан не сотрудниками Национальной службы охраны, а жандармами, которые дежурили в здании", - сообщили в жандармерии.

Задержанный был доставлен в Управление полиции болгарской столицы. Как стало известно, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за различные правонарушения.

Полицейские проводят дополнительные следственные мероприятия для выяснения мотивов его действий.

В администрации главы Болгарии инцидент пока никак не прокомментировали.

Ранее на Прикарпатье полицейские гонялись за вооруженным и пьяным чиновником.

А у пенсионера в Черниговской области нашли арсенал оружия. Мужчина планировал спрятать на чердаке до "лучших времен" маленький домашний арсенал.

 

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Теги: президент, оружие, пенсионер, Болгария, нападение, задержание, пистолет
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Источник: korrespondent.net

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