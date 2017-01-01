Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США направят корабли в Персидский залив - СМИ

Комментариев: 0
Размещение американских военных кораблей в водах ближневосточного региона должно стать демонстрацией силы Ирану.
Атомный авианосец USS John C. Stennis
Атомный авианосец USS John C. Stennis
korabli.eu
Группа кораблей ВМС США в ближайшие дни зайдет в Персидский залив для демонстрации силы Ирану. Об этом в понедельник, 3 декабря сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.
 
По информации издания, американский авианосец John C. Stennis и группа других кораблей США к концу недели зайдет в ближневосточный регион.
 
Заход станет первой подобной операцией за последние восемь месяцев. Ее целью, как отмечает газета, является демонстрация Ирану силы США.
 
Источники в Пентагоне указали, что John C. Stennis скорее всего будет находиться в ближневосточном регионе около двух месяцев, большую часть из которых он проведет в Персидском заливе.
 
По их словам, присутствие авианосца "безусловно обеспечивает сдерживание" в отношении любой потенциально враждебной иранской деятельности в водах региона.

Напомним, в мае этого года президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном.

Позже американский лидер возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Иран, Пентагон, корабли, ВМС, Персидский залив, авианосец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь