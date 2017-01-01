США направят корабли в Персидский залив - СМИ
Размещение американских военных кораблей в водах ближневосточного региона должно стать демонстрацией силы Ирану.
Группа кораблей ВМС США в ближайшие дни зайдет в Персидский залив для демонстрации силы Ирану. Об этом в понедельник, 3 декабря сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.
По информации издания, американский авианосец John C. Stennis и группа других кораблей США к концу недели зайдет в ближневосточный регион.
Заход станет первой подобной операцией за последние восемь месяцев. Ее целью, как отмечает газета, является демонстрация Ирану силы США.
Источники в Пентагоне указали, что John C. Stennis скорее всего будет находиться в ближневосточном регионе около двух месяцев, большую часть из которых он проведет в Персидском заливе.
По их словам, присутствие авианосца "безусловно обеспечивает сдерживание" в отношении любой потенциально враждебной иранской деятельности в водах региона.
Напомним, в мае этого года президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном.
Позже американский лидер возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.
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