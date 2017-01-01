В Мексике убили шесть сотрудников полиции
В результате внезапного нападения преступников погибли шестеро правоохранителей и один был ранен.
В Мексике в результате нападения преступников были убиты шесть полицейских. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщила генеральная прокуратура штата Халиско.
В ведомстве отметили, что в результате внезапного нападения в муниципалитете Ла-Уэрта погибли шесть сотрудников полиции и еще один был ранен.
Начато расследование инцидента, в районе нападения идет поисковая операция.
Отметим, на территории штата Халиско действует один из самых мощных мексиканских наркокартелей Халиско-Новое поколение. В 2015 году члены группировки атаковали военный вертолет, а затем патруль полиции на одной из трасс.
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