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В Мексике убили шесть сотрудников полиции

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В результате внезапного нападения преступников погибли шестеро правоохранителей и один был ранен.
Полиция в Мексике (архивное фото)
Полиция в Мексике (архивное фото)

В Мексике в результате нападения преступников были убиты шесть полицейских. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщила генеральная прокуратура штата Халиско.

В ведомстве отметили, что в результате внезапного нападения в муниципалитете Ла-Уэрта погибли шесть сотрудников полиции и еще один был ранен.

Начато расследование инцидента, в районе нападения идет поисковая операция.

Отметим, на территории штата Халиско действует один из самых мощных мексиканских наркокартелей Халиско-Новое поколение. В 2015 году члены группировки атаковали военный вертолет, а затем патруль полиции на одной из трасс. 
 

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Теги: Мексика, убийство, наркокартель, наркомафия, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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