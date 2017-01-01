Трамп почтил память Буша-старшего
Ранее с речью в Капитолии выступил вице-президент США Майк Пенс, а также члены Конгресса.
По данным СМИ, Трамп приглашен на церемонию прощания с Бушем-старшем, однако он не будет произносить речь.
Ранее в понедельник, 3 декабря, гроб с телом 41-го президента США доставил из Техаса в Вашингтон "борт номер один".
Попрощаться с экс-президентом люди смогут до утра среды, 5 декабря.
Cмотрите фотогалерею: Трамп почтил память Буша-старшего
#Remembering41 pic.twitter.com/9xbFYlZzNs— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2018 г.
Напомним, Буш-старший скончался в ночь на субботу, 1 декабря на 95-м году жизни. Его похоронят на территории президентской библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе.
В знак почтения бывшему президенту Трамп распорядился 5 декабря закрыть все исполнительные отделы и агентства федерального правительства.
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