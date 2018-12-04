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Мадуро вылетел на встречу с Путиным

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Венесуэльский лидер подчеркнул, что 4 декабря у него запланирована интенсивная и очень важная встреча с президентом РФ.
Николас Мадуро и Владимир Путин на встрече в 2015 году
Николас Мадуро и Владимир Путин на встрече в 2015 году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что отправляется с визитом в Россию, где проведет "очень важную встречу" с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он написал вечером в понедельник, 3 декабря, в Twitter.

"В этот момент мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами", – отметил Мадуро.

По словам лидера Венесуэлы, у него запланирована встреча с президентом России.

"Завтра у нас будет очень интенсивная и очень важная встреча с президентом Владимиром Путиным", - написал лидер Венесуэлы.

Напомним, в январе 2017 года Мадуро присудил Путину премию мира имени Уго Чавеса.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае этого года Венесуэле состоялись президентские выборы. Лидером голосования стал действующий глава государства Николас Мадуро, который набрал 5,8 миллиона голосов (около 68%). 

Многие государства не признали результаты выборов в стране. При этом Путин поздравил Мадуро с победой.

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Теги: Россия, Путин, Венесуэла, встреча, визит, Владимир Путин, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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