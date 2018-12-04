НАТО готовит ответ на ситуацию в Азовском море

Вашингтон намерен выработать общую позицию с европейскими партнерами на действия России в Керченском проливе.

США с союзниками по НАТО будут добиваться ответа на агрессию России

"В течение последних нескольких дней мы очень тесно взаимодействовали с европейскими союзниками, как в формате НАТО, так и в формате ЕС и сейчас мы сосредоточены на определении общего ответа всего альянса", - отметил дипломат. На встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится 4-5 декабря в Брюсселе, обсудят ситуацию в Керченском проливе, чтобы выработать единый целостный ответ на агрессию РФ. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщил журналистам представитель Госдепа.

"Мы планируем продолжить действовать на основании недавних заявленных требований США к руководству России освободить членов экипажей и корабли, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе. Мы призываем европейских союзников проявить лидерские способности в преодолении проблемы", - указал представитель Госдепа.

Он также уточнил, что США поддерживают Украину в деле защиты национального суверенитета и территориальной целостности и хотели бы, чтобы "европейские союзники взяли на себя более значительную ответственность за проблему безопасности, которая находится всего в 200 милях от границы Германии".

По мнению дипломата, "акт агрессии в Керченском проливе ознаменовал очевидную эскалацию действий со стороны россиян, и это был первый раз, когда они открыто использовали силу и были очень решительными".

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть их них получили ранения. В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Киев и Москва обменялись нотами протеста.

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