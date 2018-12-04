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НАТО готовит ответ на ситуацию в Азовском море

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Вашингтон намерен выработать общую позицию с европейскими партнерами на действия России в Керченском проливе.
США с союзниками по НАТО будут добиваться ответа на агрессию России
США с союзниками по НАТО будут добиваться ответа на агрессию России
 
На встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится 4-5 декабря в Брюсселе, обсудят ситуацию в Керченском проливе, чтобы выработать единый целостный ответ на агрессию РФ. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщил журналистам представитель Госдепа.
 
"В течение последних нескольких дней мы очень тесно взаимодействовали с европейскими союзниками, как в формате НАТО, так и в формате ЕС и сейчас мы сосредоточены на определении общего ответа всего альянса", - отметил дипломат. 
 
При этом он подчеркнул, что Вашингтон ожидает от европейских союзников больше усилий в противостоянии России.
 
"Мы планируем продолжить действовать на основании недавних заявленных требований США к руководству России освободить членов экипажей и корабли, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе. Мы призываем европейских союзников проявить лидерские способности в преодолении проблемы", - указал представитель Госдепа.
 
Он также уточнил, что США поддерживают Украину в деле защиты национального суверенитета и территориальной целостности и хотели бы, чтобы "европейские союзники взяли на себя более значительную ответственность за проблему безопасности, которая находится всего в 200 милях от границы Германии".
 
По мнению дипломата, "акт агрессии в Керченском проливе ознаменовал очевидную эскалацию действий со стороны россиян, и это был первый раз, когда они открыто использовали силу и были очень решительными".

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть их них получили ранения.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". 

Киев и Москва обменялись нотами протеста. 

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Теги: конфликт, Россия, Украина, США, НАТО, Черное море, Керченский пролив, Азовское море
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rangol    04.12.2018, 08:04
Оценка:  0
Rangol
Это о захваченном пиратами корабле" Механик Погодин"
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