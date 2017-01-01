Для "контроля потока толпы": В США разработали новую лазерную пушку

Новое нелетальное оружие способно глушить и ослеплять людей короткими импульсами.

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Для вооруженных сил США разрабатывается лазерное оружие, которое будет способно жечь человеческую кожу на большом расстоянии, чтобы отбить наступление потенциального врага без его физического устранения.

Об этом этом изданию Newsweek заявил главный ученый подразделения Департамента обороны США по вопросам нелетального вооружения Дэвид Ло, передает Страна.

Стоит отметить, что такое оружие является более гуманным, поскольку имеет нелетальний характер.Прототип пушки называют - Масштабируемая компактная ультракороткая импульсная лазерная система (SCULPS). Ее можно устанавливать на небольших тактических бронемашинах или других платформах для контроля потока толпы.

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Пушка состоит из двух лазерных систем. Одна из них стреляет очень короткими импульсами сконцентрированного инфракрасного излучения. Каждый выстрел длится одну квадральйонную часть секунды и разбивает электроны в воздухе, создавая невидимую инертную сферу плазмы рядом или на цели. А затем другой лазер выстреливает более длинные импульсы инфракрасного света по плазменной сфере, создавая серию вспышек с тремя различными эффектами.

При слабой интенсивности детонация создаст звук голосовой команды, предупреждения вроде: “Стоп! Ни шагу дальше!“. На высшем уровне интенсивности оружие сможет создать визуальное и звуковое предупреждение, которое может временно ослепить и оглушить цели. Кроме того, в качестве крайней меры, лазер может создать локализованные тепловые удары по коже, причиняя боль жертвам.

Как сообщалось в мае, флот США заменит вооружение на кораблях лазерами.