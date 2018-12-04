Пособника "ЛДНР" Охлобыстина не пустили на Неделю российского кино в Лондоне
По решению британского правительства пособника террористов так называемых Луганской и Донецкой “народных республик“ актера Ивана Охлобыстина не пустили ни на одно из мероприятий Недели российского кино в Лондоне.
Об этом сообщает российское издание Взгляд, передает Цензор.НЕТ.
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“Я не знаю, честно говоря, для меня данная ситуация в новинку в силу геополитических изменений. Поэтому я предпочитаю не разбираться, я существую в среде своих коллег, профессионалов, и мне этого вполне достаточно“, – прокомментировал ситуацию сам актер.
В Лондоне в рамках Недели российского кино, в частности, демонстрировался фильм с участием Охлобыстина Временные трудности.
Представитель актера Максим Брусницын пояснил, что запрет на его появление на мероприятиях Недели российского кино никак не связан с украинскими активистами, которые требовали не пускать Охлобыстина.
“Так как Иван в свое время высказывался о геях, они попросили организаторов, чтобы не возбуждать их толерантность, чтобы Иван воздержался от посещения. Те люди не имеют к этому никакого отношения“, – заявил он.
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Стоит отметить, что ранее депутат Верховной Рады Антон Геращенко обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Британии “мракобеса“ Ивана Охлобыстина, отметив, что разрешение на въезд этому актеру, пособнику террористов “ЛДНР“, будет политически противоречивым и попросил разъяснить позицию Британии в рамках этого вопроса.
Как сообщалось в 2016 году, Охлобыстин рассказал, зачем выпрашивал “паспорт ДНР“.
Помимо актера Ивана Охлобыстина, такую бумажку уже получил российский артист Никита Джигурда.