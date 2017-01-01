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В берлинском зоопарке родился полярный медвежонок

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Кадры с новорожденным и его мамой опубликовали зоологи. Познакомиться с публикой медвежонок сможет весной.

В берлинском зоопарке на свет появился полярный медвежонок. Об этом сообщается в сюжете ТСН, опубликованном во вторник, 4 декабря.

Кадры с новорожденным и его мамой, снятые камерой наблюдения, обнародовали зоологи. Отмечается, что первые 10 дней жизни - критические для маленьких медвежат, поэтому посетителей к маме с малышом не пускают.

Познакомиться с публикой новый житель зоопарка сможет уже весной.

Ранее в зоопарке Берлина представили публике редких суматранских тигрят.

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Теги: зоопарк, зоологи, медведи, Берлин, рождение, зоопарк животные, медведь
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Источник: korrespondent.net

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