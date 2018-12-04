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В Канаде хоккейная команда одела на игру вышиванки

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Игроки хоккейной команды Parkland Rangers из города Дофин в провинции Манитоба одели на игру форму, стилизованную под украинскую вышиванку.
Канадские хоккеисты в вышиванках
Канадские хоккеисты в вышиванках
Укринформ

В Канаде игроки хоккейной команды Parkland Rangers из города Дофин в провинции Манитоба одели на игру молодежной лиги против команды Thrashers форму, стилизованную под украинскую вышиванку. Поединок назывался Украинская ночь, сообщает во вторник, 4 декабря, Укринформ.

Указано, что перед началом матча, который прошел на домашней арене Parklan Rangers, выход игроков на арену объявлялся на украинском языке.

 

 

Известно также, что поединок завершился победой Thrashers со счетом 7:0.

Отмечается, что город Дофин, в котором вместе с окрестностями проживают более 8 тыс. человек, известен своей мощной украинской общиной. У более 41% населения города украинское происхождение, более четверти жителей владеют украинским языком.

Ранее в канадском Торонто открылся мемориал жертвам Голодомора в Украине.

Также сообщалось, что Канада поддержала Украину в конфликте в Керченском проливе.

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Теги: Спорт, Хоккей, Канада, видео, фото, украинцы, Диаспора, вышиванка, украинская диаспора
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    04.12.2018, 09:57
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
А вместо шлемов - кастрюли. ))))
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