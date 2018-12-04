Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Канаде хоккейная команда одела на игру вышиванки

Комментариев: 8
Игроки хоккейной команды Parkland Rangers из города Дофин в провинции Манитоба одели на игру форму, стилизованную под украинскую вышиванку.
В Канаде хоккейная команда одела на игру вышиванки
© ukrinform.ua
Фото 1/4
  • Поединок назывался Украинская ночь
  • Поединок назывался Украинская ночь
  • Поединок назывался Украинская ночь
  • Поединок назывался Украинская ночь
В Канаде хоккейная команда одела на игру вышиванки
Поединок назывался Украинская ночь
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Канаде игроки хоккейной команды Parkland Rangers из города Дофин в провинции Манитоба одели на игру молодежной лиги против команды Thrashers форму, стилизованную под украинскую вышиванку. 

Об этом сообщает Укринформ.

Читай также: Украинцы в Лондоне объявили месячный протест из-за агрессии РФ

Перед началом матча, который прошел на домашней арене Parklan Rangers, выход игроков на арену объявлялся на украинском языке. Поединок поэтично называли Украинская ночь. 

Известно также, что поединок завершился победой Thrashers со счетом 7:0.

Отмечается, что город Дофин, в котором вместе с окрестностями проживают более 8 тыс. человек, известен своей мощной украинской общиной. У более 41% населения города украинское происхождение, более четверти жителей владеют украинским языком.

Как сообщалось 26 ноября, Канада поддержала Украину в конфликте в Керченском проливе.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: спорт, хоккей, Канада, украинцы, диаспора, вышиванка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Предаторр    04.12.2018, 11:39
Оценка:  0
Предаторр
Вывод:там где вышиванка,там всегда тотальное поражение.А может они просто не поскакали перед матчем?)))))))))
Шандор    04.12.2018, 11:03
Оценка:  0
Шандор
Надели!
Люблю_Украину    04.12.2018, 10:47
Оценка:  -3
Люблю_Украину
7-0??? Да это же зрада!!!
Зорян_и_Шкиряк    04.12.2018, 09:57
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
А вместо шлемов - кастрюли. ))))
Коляка    04.12.2018, 10:40
Оценка:  -1
Коляка
вот это зачёт!!! ахахха
Серго-1    04.12.2018, 11:11
Оценка:  0
Серго-1
Близнецы вам и кастрюли не надо одевать....и так видно, кто Зорян, а кто Шкиряк)))
Gagarinn    04.12.2018, 11:13
Оценка:  -1
Gagarinn
Это ваши лапотники вместо шлемов кокошники носят, так что засохни.
Шкиряк_и_Зорян    04.12.2018, 11:15
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Абыдна, да..
Gagarinn    04.12.2018, 11:29
Оценка:  0
Gagarinn
Кокошник - это ваша петушиная тема, мы в нее не лезем.
Так а в лаптях не скользко на льду?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь