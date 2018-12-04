Игроки хоккейной команды Parkland Rangers из города Дофин в провинции Манитоба одели на игру форму, стилизованную под украинскую вышиванку.

В Канаде хоккейная команда одела на игру вышиванки

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В Канаде хоккейная команда одела на игру вышиванки

В Канаде игроки хоккейной команды Parkland Rangers из города Дофин в провинции Манитоба одели на игру молодежной лиги против команды Thrashers форму, стилизованную под украинскую вышиванку.

Об этом сообщает Укринформ.

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Перед началом матча, который прошел на домашней арене Parklan Rangers, выход игроков на арену объявлялся на украинском языке. Поединок поэтично называли Украинская ночь.

Известно также, что поединок завершился победой Thrashers со счетом 7:0.

Отмечается, что город Дофин, в котором вместе с окрестностями проживают более 8 тыс. человек, известен своей мощной украинской общиной. У более 41% населения города украинское происхождение, более четверти жителей владеют украинским языком.

Как сообщалось 26 ноября, Канада поддержала Украину в конфликте в Керченском проливе.