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В Мюнхене украсили елку золотом на $2,6 млн

Комментариев: 1
Специально для рождественского символа построили прозрачную пирамиду, которую украсили золотом.
В Мюнхене появилась самая дорогая в Европе новогодняя елка
В Мюнхене появилась самая дорогая в Европе новогодняя елка
twitter.com/HorlogerMx

В немецком городе Мюнхен установили самую дорогую в Европе новогоднюю елку. Об этом сообщает Horloger на своей странице в Twitter.

Рождественский символ выполнили в виде прозрачной пирамиды с ячейками по всей поверхности. В эти ячейки поместили золотые монеты. Цена такой новогодней елки составила 2,6 миллиона долларов.

Всего на поверхность пирамиды поместили 2018 монет. Вес конструкции более 63 килограммов. Елка установлена в офисе компании по продаже драгоценных металлов Pro Aurum. Она же и создала необычную елку.

Накануне в Германии установили самую высокую рождественскую елку. Рекордное дерево появилось в Дортмунде. Также стало известно сколько потратят на елку в Киеве на празднование Нового года 2019.

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Теги: Новый год, Рождество, Германия, фото, елка, Мюнхен, новогодняя елка, Новый Год 2019
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Via_dolorosa    04.12.2018, 10:43
Оценка:  0
Via_dolorosa
Зачем было помещать настоящие золотые монеты, выставили б пустышки с покрытием и горя не знали. Понтов захотелось ))
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