Катастрофа самолета в США попала на видео

Легкомоторный самолет на огромной скорости врезался в стену здания и взорвался. После этого начался сильный пожар.

Камера наблюдения запечатлела момент авиакатастрофы, которая произошла 1 декабря в американском городе Форт-Лодердейл в штате Флорида. Накануне ролик был опубликован на YouTube-канале PalmBeachPost.

На видео видно, как легкомоторный самолет на огромной скорости врезается в стену здания и взрывается, после чего начался сильный пожар.

Ранее сообщалось, что во Флориде небольшой самолет упал на крышу здания, в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом. Никто из детей и обслуживающих их сотрудников не пострадал. Погибли два человека в самолете, и еще один пострадал на земле от разлетевшихся обломков.

Накануне стало известно, что в мексиканском городе Кульякан легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего четыре человека погибли и двое получили ранения.

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