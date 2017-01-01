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В Армении разбился штурмовик, пилоты погибли

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В Минобороны Армении заявили о катастрофе ранее пропавшего с экранов радаров штурмовика ВВС Су-25.
Армянский Су-25 разбился в горах
Армянский Су-25 разбился в горах

Самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, выполнявший учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки, разбился днем во вторник, 4 декабря. Об этом сообщили в Минобороны Армении.

Диспетчеры потеряли связь с самолетом 4 декабря утром.

Как рассказал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, самолет потерпел крушение в регионе Маралика, в горах.

Пилоты - подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян - погибли.

Ранее в США разбился частный самолетКамера наблюдения запечатлела момент авиакатастрофы.

 

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Теги: авиакатастрофа, Минобороны, самолет, Армения, пилот
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Источник: korrespondent.net

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