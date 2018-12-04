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Додон хочет обговорить с Киевом Приднестровье

Комментариев: 3
Президент Молдовы считает, что лучше удерживать Приднестровский регион в сфере влияния Кишинева.
Президент Молдовы Игорь Додон
Президент Молдовы Игорь Додон
deschide.md

Президент Молдовы Игорь Додон хочет на встрече с властями Украины представить свое видение по реализации Приднестровского урегулирования. Об этом он рассказал в интервью изданию IPG.

Глава Молдовы отметил, что сейчас между Тирасполем и Кишиневом исчезло напряжение и уровень вражды, а в последние годы еще и остановлены процессы отторжения Приднестровья.

"На первой встрече с высокопоставленными официальными лицами Киева по этой проблеме я представлю свое видение касательно дальнейших шагов по реализации Приднестровского урегулирования. Я убежден, что украинская сторона оценит то, как я представлю соответствующие перспективы", - сказал президент Молдовы.

Додон считает, что лучше удерживать Приднестровский регион в сфере влияния Кишинева, и в этом якобы важную роль сыграла Россия.

Ранее в непризнанном Приднестровье заявили, что выбрали курс на независимость и присоединение к Российской Федерации, в связи с чем не принимают план президента Молдовы о референдуме, на котором бы граждане определяли дальнейший статус региона.

 

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Теги: Украина, Киев, Приднестровье, Дипломатия, Молдова, встреча, дипломатические отношения, конфликт в Приднестровье, Игорь Додон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Sinobi-life    04.12.2018, 14:44
Оценка:  0
Sinobi-life
После ковра у путьки он типа что-то может обговаривать...смешно!!!
BROKER666    04.12.2018, 13:50
Оценка:  +3
BROKER666
так бубон уже ничего не решает в молдове - там щас премьер всем рулит
Духовный_скреп    04.12.2018, 13:45
Оценка:  +4
Духовный_скреп
Гвидон-марионетка кремля.
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