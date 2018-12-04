В Италии арестовали 46 мафиози

Полиция провела спецоперацию в провинции Палермо, в результате которой были задержаны вероятные мафиози.

В Италии задержали главаря сицилийской мафии Коза ностра Сеттимино Минео и еще 45 членов мафии. Об этом сообщает местное издание Palermo.Repubblica во вторник, 4 декабря.

Как отмечается, полиция провела спецоперацию в провинции Палермо, в результате которой были задержаны вероятные мафиози. Им выдвинули обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении оружия и других тяжких преступлениях.

Также сообщается, что в последнее время мафиози переживали достаточно сложный период реорганизации, связанный с длительным отсутствием жесткого централизованного руководства. В итоге боссы нескольких кланов Коза ностры приняли решение о восстановлении руководящей структуры мафии, выбрав Минео вожаком.

Сейчас сицилийская мафия "зарабатывает" миллионы евро за счет наркотрафика и онлайн-казино.

По данным СМИ, Минео был очень осторожен, не пользовался мобильными телефонами, а все встречи проводил лично, но "сдал" его собственный водитель.

In manette a Palermo Settimo Mineo, 80enne gioielliere considerato dagli inquirenti il capo della nuova cupola provinciale di Cosa Nostra nel “dopo Riina”. 46 fermati in tutto dai Carabinieri tra gregari e boss nell’ambito dell’operazione coordinata dalla Dda. @TgrSicilia pic.twitter.com/99yG34Sfxp — Lucia Sgueglia (@maiortom) 4 декабря 2018 г.

Ранее итальянские полицейские задержали одного из самых разыскиваемых преступников из мафиозной организации Коза ностра.

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