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Во Франции отложили повышение налогов на топливо

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Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации, отметил премьер-министр Эдуар Филипп.
Эдуар Филипп призвал участников протестных акций отказаться от насилия
Эдуар Филипп призвал участников протестных акций отказаться от насилия

После продолжающихся несколько недель массовых протестов "желтых жилетов" власти Франции отложили на шесть месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо.

Об этом во вторник, 4 декабря, объявил в телеобращении премьер-министр страны Эдуар Филипп.

По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию.

Эдуар Филипп отметил, что никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации.

"Нужно быть глухим, чтобы не услышать возмущение французов", – добавил премьер и заверил, что государство является гарантом мира и общественного порядка.

Кроме того, Эдуар Филипп отметил, что необходимо еще раз обдумать скорость перехода страны на более экологичные источники энергии. Одновременно он призвал участников протестных акций отказаться от насилия.

Напомним, в минувшие выходные во Франции возобновились массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Столкновения на Елисейских полях продолжались с утра до поздней ночи. По данным МВД, в 1619 демонстрациях приняли участие 106 тысяч человек, при этом 130 человек были арестованы, из них 42 – в Париже. Отмечены случаи мародерства, поджога автомобилей и витрин.

Демонстранты из движения "желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышения минимального размера оплаты труда.

Источник: Русская служба Deutshe Welle

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Теги: налоги, топливо, Франция, протесты, премьер-министр, Пошлины, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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