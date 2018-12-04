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Гиркин обвинил Путина в госизмене

Комментариев: 5
Бывший главарь террористов "ДНР" отозвался о Путине в нелестных выражениях: "Это существо и его окружение полностью истребили все ветви власти".
Гиркин сильно обеспокоен возможной потерей Россией части ее "суверенной территории"
Гиркин сильно обеспокоен возможной потерей Россией части ее "суверенной территории"
EPA/UPG

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По мнению бывшего главаря террористов “ДНР“, экс-сотрудника ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова) россияне имеют обоснование для отстранения от обязанностей президента Российской Федерации Владимира Путина, как он отметил “по подозрению в подготовке к государственной измене“.

Об этом Игорь Гиркин написал своей странице в соцсети ВКонтакте, передает Цензор.НЕТ.

“Государственная измена совершается на наших глазах. Совершается открыто и нагло“, - отметил Гиркин по поводу действий российских властей приводя ссылку на публикацию Интерфакса по поводу того, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин назначили спецпредставителей на переговорах по заключению японо-российского мирного договора.

При этом Гиркин комментирует следующую цитату из публикации информационного агентства: “В частности, необходимо решить вопрос, какая страна будет обладать суверенитетом над переданными островами. Кроме того, придется определиться с дальнейшей судьбой россиян, проживающих на острове Шикотан. Кроме того, серьезную озабоченность вызывает вопрос о возможном размещении на островах, если они будут возвращены, американских военных баз“.

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“Эти фразы - уже преступление, поскольку они прямо допускают передачу части суверенной территории Российской Федерации иностранному государству. По сути, Путина уже сейчас необходимо отстранять от исполнения обязанностей президента РФ по подозрению в подготовке к государственной измене. И создавать следственную группу, которая будет заниматься расследованием готовящегося преступления. Только вот некому. Это существо и его окружение полностью истребили все ветви власти, заменив их собственной мафиозной “вертикалью“, - написал Игорь Гиркин.

Бывший сотрудник ФСБ заговорил об отстранении Путина от исполнения обязанностей президента РФ
Бывший сотрудник ФСБ заговорил об отстранении Путина от исполнения обязанностей президента РФ
скриншот

Как сообщалось 28 сентября, Гиркин подтвердил достоверность опубликованного СБУ разговора о ликвидации Захарченко с участием помощника главаря “ДНР“ Пушилина.

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Теги: Япония, острова, Россия, Гиркин, Путин
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Комментариев (5)
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mobi2020    04.12.2018, 16:36
Оценка:  +2
mobi2020
Гиркин-Стрелков, ПО ТЕБЕ ГААГА ПЛАЧЕТ!
fulminate    04.12.2018, 16:27
Оценка:  +5
fulminate
Насчет россиян, проживающих на острове Шикотан, я бы переживал в самую последнюю очередь. У них от таких новостей уже глаза в щелочку сузились и японские слова через раз проскакивают)))
Глод    04.12.2018, 16:25
Оценка:  +4
Глод
Думаю, что россияне, проживающие на острове Шикотан с удовольствием остануться жить в Японии.
    04.12.2018, 16:29
Оценка:  +3
Мало того, кацап,яне с удовольствием проголосуют на настоящем референдуме за историческукю справедливость, за воссоединение и вхождение оккупированных Кацап.Фэд.-рацией островов и Сахалина в Японию, против Кацапской Фэдэрастии!..
fulminate    04.12.2018, 16:33
Оценка:  +1
fulminate
Прецедент самой россией и создан. Сахалинанась!
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