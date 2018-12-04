Гиркин обвинил Путина в госизмене

Бывший главарь террористов "ДНР" отозвался о Путине в нелестных выражениях: "Это существо и его окружение полностью истребили все ветви власти".

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По мнению бывшего главаря террористов “ДНР“, экс-сотрудника ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова) россияне имеют обоснование для отстранения от обязанностей президента Российской Федерации Владимира Путина, как он отметил “по подозрению в подготовке к государственной измене“.

Об этом Игорь Гиркин написал своей странице в соцсети ВКонтакте, передает Цензор.НЕТ.

“Государственная измена совершается на наших глазах. Совершается открыто и нагло“, - отметил Гиркин по поводу действий российских властей приводя ссылку на публикацию Интерфакса по поводу того, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин назначили спецпредставителей на переговорах по заключению японо-российского мирного договора.

При этом Гиркин комментирует следующую цитату из публикации информационного агентства: “В частности, необходимо решить вопрос, какая страна будет обладать суверенитетом над переданными островами. Кроме того, придется определиться с дальнейшей судьбой россиян, проживающих на острове Шикотан. Кроме того, серьезную озабоченность вызывает вопрос о возможном размещении на островах, если они будут возвращены, американских военных баз“.

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“Эти фразы - уже преступление, поскольку они прямо допускают передачу части суверенной территории Российской Федерации иностранному государству. По сути, Путина уже сейчас необходимо отстранять от исполнения обязанностей президента РФ по подозрению в подготовке к государственной измене. И создавать следственную группу, которая будет заниматься расследованием готовящегося преступления. Только вот некому. Это существо и его окружение полностью истребили все ветви власти, заменив их собственной мафиозной “вертикалью“, - написал Игорь Гиркин.

Бывший сотрудник ФСБ заговорил об отстранении Путина от исполнения обязанностей президента РФ скриншот

Как сообщалось 28 сентября, Гиркин подтвердил достоверность опубликованного СБУ разговора о ликвидации Захарченко с участием помощника главаря “ДНР“ Пушилина.