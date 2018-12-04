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Задержанных в Тбилиси украинцев оставили под арестом

Комментариев: 1
В Тбилиси суд избрал меру пресечения шестерым задержанным по подозрению в незаконном хранении оружия украинцам.
Суд в Тбилиси над украинцами
Суд в Тбилиси над украинцами
Семен Семенченко/Facebook

Задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном хранении оружия шестерых украинцев и одного гражданина Грузии оставили под арестом. Соответствующее решение принял суд в Тбилиси, сообщает пресс-служба Главной прокуратуры Грузии во вторник, 4 декабря.

В свою очередь народный депутат Семен Семенченко заявляет, что есть достаточно доказательств, что оружие подброшено. "Отпечатков пальцев с них никто не снимал. Пришло много людей, которые хотели подтвердить, что они приглашали ребят в гости… С адвокатами будем требовать скорейшего проведения экспертизы", – написал депутат на своей странице в Facebook.

Напомним, сами задержанные не признают предъявленные им накануне обвинения.

 

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Теги: Грузия, суд, оружие, Тбилиси, украинцы, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
NYKITA    04.12.2018, 16:07
Оценка:  -1
NYKITA
Так он же говорил что его там не было.
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