Задержанных в Тбилиси украинцев оставили под арестом

В Тбилиси суд избрал меру пресечения шестерым задержанным по подозрению в незаконном хранении оружия украинцам.

Задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном хранении оружия шестерых украинцев и одного гражданина Грузии оставили под арестом. Соответствующее решение принял суд в Тбилиси, сообщает пресс-служба Главной прокуратуры Грузии во вторник, 4 декабря.

В свою очередь народный депутат Семен Семенченко заявляет, что есть достаточно доказательств, что оружие подброшено. "Отпечатков пальцев с них никто не снимал. Пришло много людей, которые хотели подтвердить, что они приглашали ребят в гости… С адвокатами будем требовать скорейшего проведения экспертизы", – написал депутат на своей странице в Facebook.

Напомним, сами задержанные не признают предъявленные им накануне обвинения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet