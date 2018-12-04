McDonald's подал в суд на Минэкономики Украины

Американская компания обвиняет и украинскую за плагиат при производстве попкорна под маркой Mc’Corn.

Компания McDonald's International Property Company (США, штат Делавер) просит Хозяйственный суд Киева запретить компании Аскания Трейдинг (Киев) производить попкорн под брендом Mc’Corn.

Об этом сообщают Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

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Сообщается, что McDonald's International в сентябре обратился в суд с иском против Министерства экономического развития и торговли и компании Аскания Трейдинг с просьбой признать недействительными свидетельства №130111 и №130112 от 11 октября 2010 года на товарный знак Mc'Corn.

Также McDonald's International просит суд обязать Минэкономики внести изменения в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг о признании недействительным свидетельства №130112 от 11 октября 2010 года и разместить публикацию об этом в официальном бюллетене Промышленная собственность.

При этом в рамках обеспечения иска суд запретил компании Аскания Трейдинг частично или полностью передавать право собственности на товарный знак Mc'Corn, а Минэкономики – вносить изменения в соответствующие свидетельства.

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Стоит отметить, согласно данным единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами Аскания Трейдинг являются Олег Журавский и Валентин Пономаренко.

На сайте компании отмечается, что Mc'Corn является ее собственным брендом, который выпускается в тесном сотрудничестве с компанией Popz Holding LLC (Дания).

Напомним, McDonald's является мировым лидером в отрасли быстрого обслуживания (свыше 30 тыс. заведений более чем в 100 странах мира). В Украине работает 85 ресторанов компании, которыми управляет компания McDonald's Ukraine.

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