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Грибаускайте летит с визитом в Украину

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Литовский президент Даля Грибаускайте посетит Украину с официальным визитом в пятницу, 7 декабря.
Порошенко и Грибаускайте в Вильнюсе в феврале этого года
Порошенко и Грибаускайте в Вильнюсе в феврале этого года
Администрация президента Украины

Президент Литвы Даля Грибаускайте посетит Украину в пятницу, 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства во вторник, 4 декабря.

В рамках визита запланированы переговоры Грибаускайте с украинским коллегой Петром Порошенко в рамках заседания Совета президентов Украины и Литвы и подписание ряда двусторонних документов.

"Петр Порошенко и Даля Грибаускайте также примут участие в работе второго Украинского женского конгресса", - говорится в сообщении.

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Напомним, в последний раз лидеру Украины и Литвы виделись в феврале этого года в Вильнюсе.

 

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Теги: Украина, президент, Литва, визит, Порошенко, Даля Грибаускайте
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Источник: korrespondent.net

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