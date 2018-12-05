США пообещали России "боль" за украинских моряков

Государственный департамент США в очередной раз призвал российские власти освободить украинских военных моряков.



В Государственном департаменте США призвали власти России освободить украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива, сообщает пресс-служба ведомства.

Высокопоставленный чиновник Госдепа на брифинге 4 декабря заявил, что РФ должна отпустить украинских моряков и вернуть корабли, в противном случае их ожидают "последствия и боль".

"Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе будут последствия и боль будет только нарастать со временем", – сообщил чиновник.

Также он добавил, что этот вопрос они не намерены выпускать из внимания, а также намерены повышать цену, что будет необходимо заплатить.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, трое из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в "незаконном пересечении государственной границы России".

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