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США пообещали России "боль" за украинских моряков

Комментариев: 1
Государственный департамент США в очередной раз призвал российские власти освободить украинских военных моряков.
Украинские моряки на суде в Симферополе
Украинские моряки на суде в Симферополе


В Государственном департаменте США призвали власти России освободить украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива, сообщает пресс-служба ведомства.

Высокопоставленный чиновник Госдепа на брифинге 4 декабря заявил, что РФ должна отпустить украинских моряков и вернуть корабли, в противном случае их ожидают "последствия и боль".

"Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе будут последствия и боль будет только нарастать со временем", – сообщил чиновник.

Также он добавил, что этот вопрос они не намерены выпускать из внимания, а также намерены повышать цену, что будет необходимо заплатить.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, трое из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в "незаконном пересечении государственной границы России".

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Теги: Россия-США, Керченский пролив, Госдеп, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    05.12.2018, 04:13
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Да пофиг. Ботоксному мутанту-то не заболит... Наоборот, авторитет только вырастет в глазах ватных терпил.
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