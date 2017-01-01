Военнослужащего США приговорили к 25 годам за поддержку ИГИЛ

Американский военный планировал передать террористам разведданные и беспилотник, но был задержан сотрудниками ФБР.



Американский суд приговорил сержант вооруженных сил США к 25 годам лишения свободы за попытку оказать поддержку боевикам "Исламского государства", сообщает

Американский суд приговорил сержант вооруженных сил США к 25 годам лишения свободы за попытку оказать поддержку боевикам "Исламского государства", сообщает Honolulu Star Advertiser

Отмечается, что военнослужащий планировал передать террористам разведывательные данные и беспилотник, но был задержан сотрудниками ФБР.







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Кроме того, федеральный суд приговорил бывшего сержанта к 20 годам судебного надзора после отбытия основного наказания.

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