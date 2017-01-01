Военнослужащего США приговорили к 25 годам за поддержку ИГИЛ
Американский военный планировал передать террористам разведданные и беспилотник, но был задержан сотрудниками ФБР.
Американский суд приговорил сержант вооруженных сил США к 25 годам лишения свободы за попытку оказать поддержку боевикам "Исламского государства", сообщает Honolulu Star Advertiser.
Отмечается, что военнослужащий планировал передать террористам разведывательные данные и беспилотник, но был задержан сотрудниками ФБР.
Кроме того, федеральный суд приговорил бывшего сержанта к 20 годам судебного надзора после отбытия основного наказания.
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